Ежегодная бизнес-премия «Твердые знаки — 2026» стартовала на Кубани

Деловое издание «Коммерсантъ-Кубань» начинает прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026», которая состоится 24 ноября в Краснодаре. В этом году премия в четвертый раз объединит представителей делового сообщества, ведущих экспертов и компании, чьи проекты и решения сегодня формируют экономику Кубани и Черноморья.

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За время своего существования «Твердые знаки» стали площадкой, где отмечают не просто успешный бизнес, а конкретные проекты, управленческие решения и практики, которые доказали свою эффективность. Новые технологии, развитие территорий, импортозамещение, масштабирование бизнеса, социальные инициативы, работа с командами и поиск решений в непростых экономических условиях — все это станет предметом оценки в новом сезоне премии.

В 2026 году участники смогут представить свои проекты в 12 номинациях, из которых три новые:

Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ

Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика

Лучшие HR-решения в бизнесе

Лучший проект импортозамещения

Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики

Лучший проект в сфере недвижимости

Лучший проект в области развития городской среды (новая)

Лучший медицинский бизнес-проект

Лучший стартап

Лучший туристический бизнес-проект (новая)

Лучший проект в сфере АПК

Лучшая антикризисная практика (новая)

Участников премии будут оценивать представители профессионального сообщества и Экспертного совета. Именно они определят проекты и практики, которые заслуживают стать ориентиром для регионального бизнеса.

«Твердые знаки — 2026» — это возможность рассказать о своей работе широкой деловой аудитории, получить профессиональную оценку и заявить о проекте среди лучших бизнес-практик Кубани.

Если ваша компания реализовала проект, которым действительно можно гордиться, внедрила новое решение, вышла на новый уровень или нашла собственный ответ на вызовы времени — возможно, именно ваш проект станет одним из победителей премии «Твердые знаки — 2026».

Подать заявку и рассказать о своем проекте можно на официальном сайте премии.