Пассажирский терминал ярославского аэропорта начнут строить в сентябре

В сентябре 2026 года начнется строительство пассажирского терминала ярославского аэропорта «Золотое кольцо» (Туношна). Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Фото: Правительство Ярославской области Визуализация проекта

Фото: Правительство Ярославской области

«Подготовительные работы уже завершены. Территорию огородили, провели геологические изыскания, спланировали участок. Также смонтировали системы водоотведения и освещения, установили трансформаторные подстанции для электроснабжения пассажирского и грузового терминалов. Сейчас строители готовят фундамент под газовую котельную»,— рассказал Михаил Евраев.

По грузовому терминалу завершается подготовка проектной документации. Грузовой и пассажирский терминалы внутренних линий строит частный инвестор — компания «Аэрофьюэлз». Строительством международного терминала с пропускной способностью до 360 пассажиров в час будут заниматься власти.

Алла Чижова