Объявлен поиск проектировщика международного терминала в ярославском аэропорту

Объявлен электронный аукцион на поиск компании, которая займется инженерными изысканиями и разработкой проектной документации для строительства международного пассажирского терминала в ярославском аэропорту. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Основным назначением терминала является обслуживание пассажиров и операции с багажом. Расчетный год эксплуатации — 2039 год. За час аэровокзал должен будет обслуживать не менее 360 пассажиров. Терминал будет включать восемь модулей паспортного контроля и три автоматизированных на прилет, четыре модуля с контролем и три автоматизированных — на вылет.

Проектом нужно предусмотреть возможность обслуживания пассажиров рейсов из стран Евразийского экономического союза и международных воздушных линий раздельно по времени. Также будут разделены потоки на вылет и прилет. Площадь здания составит не менее 10 тыс. кв. м. Цветовое решение фасадов здания необходимо проработать с эксплуатантом аэропорта. После завершения проектная документация должна быть направлена на экспертизу.

Начальная цена контракта определена в 67,8 млн руб. Срок выполнения работ составляет 310 дней. Заказчик — ГБУ ЯО «Проектный институт». Аукцион состоится 13 августа.

Ранее был заключен контракт на архитектурно-строительное проектирование терминала. Работы по заказу «Проектного института» выполняет ООО ПО «Архитектура-СК» из Ставрополя. Срок выполнения — до 1 сентября 2026 года.

Алла Чижова