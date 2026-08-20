Апелляция оставила в силе решение о взыскании с «Туполева» 11,7 млрд рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Татарстана о взыскании с АО «Туполев» 11,7 млрд руб. по иску «Татнефти». Апелляционная жалоба авиапроизводителя оставлена без удовлетворения. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов нефтяная компания подала в октябре 2025 года. В мае 2026 года арбитражный суд республики удовлетворил его в полном объеме. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Спор связан с возвратом аванса по частично реализованному проекту поставки самолетов Ту-214. Стороны заключили соглашение в 2022 году, «Татнефть» заплатила 22,9 млрд руб. В 2023 году заказ сократили до двух самолетов, и «Туполеву» предстояло вернуть часть аванса, однако компания уплатила 5,6 млрд руб. вместо положенных 11,7 млрд руб.

Анар Зейналов