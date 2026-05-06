Суд удовлетворил иск «Татнефти» к «Туполеву» на 11,7 млрд рублей
В Татарстане арбитражный суд удовлетворил в полном объеме иск ПАО «Татнефть» к АО «Туполев» о взыскании неосновательного обогащения. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Суд удовлетворил иск «Татнефти» к «Туполеву» на 11,7 млрд рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Исковое заявление о взыскании 11,7 млрд руб. и 276,1 млн руб. процентов поступило в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что АО «Туполев» направило ПАО «Татнефть» предложение о заключении мирового соглашения по иску на 11,7 млрд руб.