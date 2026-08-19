Производство рыбных комбикормов в России выросло на 61,5% за год

В январе—июне 2026 года выпуск комбикормов для аквакультуры в России достиг 74,7 тыс. тонн, что больше год к году на 61,5%. Такие подсчеты приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) на основе Росстата. В первом полугодии продукция для рыб показала самую выраженную положительную динамику среди категорий всех типов комбикормов. В целом их выпуск, согласно Росстату, увеличился только на 0,8% год к году, до 18,5 млн тонн.

В ВАРПЭ говорят, что в последнее время выпуск комбикормов для аквакультуры устойчиво растет. Среднегодовой темп роста производства за пять лет составил 50,2%. Сейчас в России работают 30 крупных комбикормовых заводов общей мощностью около 200 тыс. тонн. С учетом строящихся проектов показатель может вырасти до 400 тыс. тонн.

Текущая потребность российских рыбоводов в комбикормах, согласно ВАРПЭ,— 180 тыс. тонн в год. Российская продукция по итогам 2025 года обеспечила 64,4% этого объема. До 2022 года основной объем продукции ранее поставлялся в Россию из Европы, но в силу санкционных и логистических ограничений, а также требований Россельхознадзора, большая часть иностранных поставщиков ушли с российского рынка. При этом качество российских кормов иногда ниже, а стоимость выше, чем у зарубежных аналогов.

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