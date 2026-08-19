Аквакультуре подобрали рацион

Выпуск комбикормов для аквакультуры в России в январе—июне 2026 года увеличился на 61,5% в годовом выражении. Это связано с ростом производства рыбоводной продукции и резким ограничением импорта. До 2022 года основной объем продукции ранее поставлялся в Россию из Европы, но в силу санкционных и логистических ограничений, а также требований Россельхознадзора, большая часть иностранных поставщиков ушли с российского рынка. При этом качество российских кормов иногда ниже, а стоимость выше, чем у зарубежных аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года выпуск комбикормов для аквакультуры в России достиг 74,7 тыс. тонн, что больше год к году на 61,5%. Такие подсчеты приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) на основе Росстата. В первом полугодии продукция для рыб показала самую выраженную положительную динамику среди категорий всех типов комбикормов. В целом их выпуск, согласно Росстату, увеличился только на 0,8% год к году, до 18,5 млн тонн.

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В ВАРПЭ говорят, что в последнее время выпуск комбикормов для аквакультуры устойчиво растет. Среднегодовой темп роста производства за пять лет составил 50,2%. Сейчас в России работают 30 крупных комбикормовых заводов общей мощностью около 200 тыс. тонн. С учетом строящихся проектов показатель может вырасти до 400 тыс. тонн. В «Инарктике» говорят, что компания планирует завершить строительство своего комбикормового завода, запуск которого обеспечит снижение издержек и даст больше гибкости в рецептуре кормов.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин связывает развитие рынка комбикормов с увеличением производства аквакультуры. Согласно ВАРПЭ, в 2025 году объем производства рыбоводной продукции в России составил 393,3 тыс. тонн, прибавив год к году 3,3%.

Вторым фактором роста рынка рыбных комбикормов господин Фомин называет сложности с импортом. Основной объем продукции ранее поставлялся в Россию из Европы. Но после февраля 2022 года процесс осложнился из-за санкционных и логистических ограничений, говорит он. Сооснователь Beluga Farm Мария Смутная поясняет, что многие импортные комбикорма сейчас запрещены к ввозу в Россию по требованию Россельхознадзора.

В числе сохранившихся импортеров комбикормов для рыбы Александр Фомин выделяет Турцию и Израиль. Гендиректор Feedlot Любовь Савкина крупными поставщиками считает также Казахстан, Белоруссию и Китай. Но все они сокращают объемы ввоза, сохраняя позиции лишь в специализированных кормах.

Текущая потребность российских рыбоводов в комбикормах, согласно ВАРПЭ,— 180 тыс. тонн в год. Российская продукция по итогам 2025 года обеспечила 64,4% этого объема. Любовь Савкина оценивает самообеспеченность кормами для аквакультуры в 82%. Президент ВАРПЭ Герман Зверев говорит, что на полное импортозамещение кормов Россия вышла в сегментах осетровых и карповых рыб. Но в случае лососевых сохраняется умеренный дефицит. Второй проблемой экспорт называет нестабильное качество российских комбикормов.

Александр Фомин поясняет, что корма для карповых технически значительно проще: рыбу можно кормить просто дробленым зерном или пищевыми отходами. Корм для лососевых должен содержать не менее 40% белка, основным источником которого выступает рыбная мука.

Мария Смутная поясняет, что рыбная мука в России малодоступна. Это усложняет процесс производства и отражается на ценообразовании. Эксперт говорит, что зарубежные корма в России могут быть дешевле российских. Господин Зверев предполагает, что мерами поддержки для производителей комбикормов могут стать льготные кредиты и субсидии на их приобретение, а также целевые кредиты на закупку компонентов — рыбной муки, рыбьего жира и глютена. Любовь Савкина считает потенциал комбикормов для аквакультуры значительным, но предупреждает, что этот рынок не сможет расти быстрее, чем производство рыбопродукции в целом.

Александра Мерцалова