Главные новости за 10-16 августа. Ростов-на-Дону и область

Правительство Ростовской области внесло изменение в постановление, регулирующее поддержку пострадавших субъектов предпринимательской деятельности. Поправки призваны исключить правовые коллизии, из-за которых предприниматели могли лишиться права на финансовую помощь. Согласно коррективам, включение бизнеса в списки для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества в результате террористического акта либо при его пресечении правомерными действиями не может служить основанием для отказа во внесении сведений о предпринимателе в реестры, направляемые администрациями городских округов и муниципальных районов, а также в сводный реестр.

Расчистку балки Темерник (Камышеваха) в Ростовской области не завершили в запланированные сроки после того, как подрядчик не выполнил условия государственного контракта. Работы на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища перенесли на 2026–2027 годы, а в 2026 году предусмотренные на мероприятие бюджетные средства были сняты. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за первое полугодие 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону начался отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство.

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года удовлетворенность населения медицинской помощью составила 49,1%, не достигнув планового показателя в 51,2%. Соответствующая информация приводится в итогах реализации региональных проектов Ростовской области за первое полугодие.

Власти Ростова-на-Дону вновь отказались от массовых уличных спортивных мероприятий в день города, который отметят в сентябре 2026 года. Решение продиктовано соображениями безопасности.

Из-за падения БПЛА ранения получила постоялица базы отдыха «Исток» под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме этого, во время отражения атаки беспилотников ночью 13 августа на территории Гундоровского водоподъема в х. Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность.

В Ростовской области второй раз подряд зафиксировали снижение цен на бензин. С 4 по 10 августа 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составила 80,57 руб. за литр, сообщили в Росстате. Неделей ранее, с 28 июля по 3 августа, водители платили в среднем 81,53 руб. — тогда снижение составило 0,74 руб.

В Красносулинском районе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Ребенка с множественными ножевыми ранениями на обочине дороги обнаружил местный житель.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Ростове-на-Дону 49-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений на банковские отделения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступления были совершены в 2016 году.

В Миллеровском районе во время атаки беспилотников в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов повреждены линии электропередачи. Из-за аварии без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов.

Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростовскую область возросло до пяти человек. Ранее поступала информация о трех погибших и одном пострадавшем.

В результате ночной массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в хуторе Старая повреждения получили четыре производственных корпуса птицеводческого предприятия. На территории после падения обломков беспилотников возник пожар. Пламя оперативно потушили. Кроме того, в Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала.