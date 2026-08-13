Стоимость топлива в Ростовской области снизилась до 80,57 рубля

В Ростовской области второй раз подряд зафиксировали снижение цен на бензин. С 4 по 10 августа 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составила 80,57 руб. за литр, сообщили в Росстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Неделей ранее, с 28 июля по 3 августа, водители платили в среднем 81,53 руб. — тогда снижение составило 0,74 руб.

По состоянию на 10 августа цены на отдельные марки топлива сложились следующим образом: АИ-92 — 76,35 руб. за литр (против 77,44 руб. на 3 августа), АИ-95 — 82,86 руб. (ранее — 83,77 руб.), АИ-98 и выше — 101,18 руб. (показатель не изменился), дизельное топливо — 84,62 руб. (ранее — 85,35 руб.).

Средняя стоимость бензина по Южному федеральному округу на 10 августа составила 85,07 руб., дизеля — 96,86 руб. В целом по России эти показатели равнялись 76,04 и 88,97 руб. соответственно.

Мария Хоперская