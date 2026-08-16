Число погибших после атаки БПЛА на Ростовскую область увеличилось до пяти
Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростовскую область возросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Тела погибших нашли спасатели.
По обновленным данным, в Каменске-Шахтинском повреждения получили несколько домов и административные здания.
Сейчас по области во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказывают всю необходимую помощь.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», после атаки БПЛА на регион в ночь на 16 августа погибли три человека, еще один пострадал. В результате ночной массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в хуторе Старая повреждения получили четыре производственных корпуса птицеводческого предприятия. На территории после падения обломков беспилотников возник пожар. Пламя оперативно потушили.
Кроме того, в Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, огонь ликвидировали на площади 1,3 тыс. квадратных метров. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.
Всего в ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском. Сейчас специалисты уточняют последствия на земле.