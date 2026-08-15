В Ростове спустя десять лет задержали подозреваемого в серии нападений на банки

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Ростове-на-Дону 49-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений на банковские отделения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступления были совершены в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2016 года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону поступило заявление от представителя кредитной организации о разбойном нападении. Неизвестный, скрывавший лицо под маской, в перчатках и кепке, ворвался в отделение банка. Угрожая пистолетом, он приставил оружие к голове одной из сотрудниц и потребовал передать деньги. Опасаясь за жизнь коллеги, вторая работница банка отдала нападавшему 140 тыс. руб.

Правоохранители не исключают, что задержанный причастен и к другому аналогичному преступлению, совершенному в 2016 году в другом отделении банка. Расследование продолжается. На это время подозреваемый заключен под стражу.

Наталья Белоштейн