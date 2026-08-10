На Дону сняли барьеры для помощи бизнесу при утрате имущества из-за обстрелов ВСУ

Правительство Ростовской области внесло изменение в постановление, регулирующее поддержку пострадавших субъектов предпринимательской деятельности. Поправки призваны исключить правовые коллизии, из-за которых предприниматели могли лишиться права на финансовую помощь. С изменениями в документе ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно коррективам, включение бизнеса в списки для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества в результате террористического акта либо при его пресечении правомерными действиями не может служить основанием для отказа во внесении сведений о предпринимателе в реестры, направляемые администрациями городских округов и муниципальных районов, а также в сводный реестр.

Кроме этого, факт включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сводный реестр пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов не должен становиться причиной отказа в их включении в профильные списки.

Нововведения снимают административные препятствия для доступа к мерам поддержки. Ранее одновременное присутствие предпринимателя в разных перечнях могло трактоваться как основание для исключения из одного из них, что ограничивало возможность получения помощи. Теперь нормативно закреплено, что участие в одном реестре не лишает права на включение в другой.

Наталья Белоштейн