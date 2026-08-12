Удовлетворенность медпомощью в Ростовской области не достигла плана в 51,2%

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года удовлетворенность населения медицинской помощью составила 49,1%, не достигнув планового показателя в 51,2%. Соответствующая информация приводится в итогах реализации региональных проектов Ростовской области за первое полугодие, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом финансовые показатели проекта модернизации первичного звена здравоохранения демонстрируют высокую степень исполнения: из запланированных 661,7 млн руб. исполнено 66,4%.

В отчетный период проведен капитальный ремонт отделения №2 городской поликлиники в Новочеркасске и участковой больницы в хуторе Верхнесоленом Веселовского района. Мероприятия также охватили ряд центральных районных больниц — Азовскую, Орловскую, МатвеевоКурганскую, Пролетарскую (два подразделения), Октябрьскую и Сальскую.

Согласно отчету, доля принятых для оказания первичной медикосанитарной помощи лиц составила 100,9% от расчетной пропускной способности одного подразделения в год.

Положительная динамика зафиксирована по показателю снижения суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию у работающих граждан: фактический результат — 94,5% при плане в 83%.

Важным направлением остается диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. В первом полугодии медуслуги в рамках такого наблюдения получили 22,5% лиц, состоящих на учете у врачатерапевта. Параллельно развивается система дистанционного мониторинга: 41,3 тыс. пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими патологиями обеспечены медицинскими изделиями с возможностью дистанционной передачи данных о состоянии здоровья.

Для расширения доступности медпомощи в рамках оснащения медорганизаций приобретено семь единиц транспортных средств.

Наталья Белоштейн