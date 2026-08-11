Дело бывшего замглавы МЧС Кубани рассмотрит суд присяжных в Ростове

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону начался отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«О рассмотрении дела судом присяжных ходатайствовала сторона защиты. Отбор присяжных заседателей проходит в закрытом режиме. Слушание дела в открытом режиме начнется после полного формирования коллегии»,— пояснили «Ъ-Ростов» в суде.

Сергея Симоненко и еще одного фигуранта, Мелько Джемо, обвиняют в двух эпизодах покушения на убийство (ч.1 ст.30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105; ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105). По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. В одном случае идет речь о поджоге автомобиля, во втором — о ранении из травматического пистолета. Мелько Джемо обвиняют в том, что он выступал пособником Сергея Симоненко.

Изначально материалы дела поступили в Краснодарский краевой суд, однако Генпрокуратура попросила перенести процесс в другой регион. Надзорное ведомство указало, что Сергей Симоненко имеет обширные связи среди высших должностных лиц Краснодарского края, и это может вызвать сомнения в объективности судов региона при рассмотрении дела.

Отдельно в апреле 2026 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество и деньги семьи Симоненко. Государству отошли 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 360 млн руб. Суд установил, что к обогащению сотрудник МЧС пришел с использованием служебного положения и оформления активов на родственников и доверенных лиц. Сам Сергей Симоненко утверждал, что имущество досталось ему по наследству от отца, который долгое время возглавлял сельхозпредприятие «Кубань» в пригороде Краснодара.

Господин Симоненко проходил службу в системе МЧС с 2003 года, занимая различные должности в региональном управлении. В 2018 году он был уволен по достижении предельного возраста, однако через суд добился восстановления. В 2022 году он вновь вернулся в структуру, а в 2023 году был назначен заместителем начальника краевого главка. В 2024 году некоторое время исполнял обязанности руководителя управления. В июле 2024 года он был задержан, а затем уволен из органов МЧС в связи с утратой доверия.

Кристина Федичкина