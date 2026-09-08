Свыше 30-ти первокурсников начали целевое обучение в вузах для работы на Ростовской АЭС

Целевая подготовка кадров - один из ключевых инструментов формирования кадрового резерва Ростовской АЭС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В 2026 году 32 первокурсника начали бесплатное целевое обучение в российских вузах по направлениям, востребованным в атомной энергетике. После окончания обучения молодые специалисты смогут трудоустроиться на Ростовскую АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»).

Студенты, обучающиеся по целевым направлениям от Ростовской АЭС, будут получать образование в ведущих технических вузах страны. Лидерами по числу принятых студентов стали: Севастопольский государственный университет - 22 человека, Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ - 6 человек. Среди других образовательных площадок - Южно-Российский государственный политехнический университет, Саратовский государственный технический университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Самым востребованным направлением среди целевиков Ростовской АЭС стала специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Её выбрали 13 из 32 первокурсников - почти 41% от общего числа зачисленных. На втором месте «Электроэнергетика и электротехника» - 10 человек. Также студенты будут обучаться по специальностям «Теплоэнергетика и теплотехника», «Химическая технология» и «Экология и природопользование».

«Как и любое предприятие Росатома, мы заинтересованы в перспективных и талантливых сотрудниках - это инвестиция в будущее. Нам важно, чтобы ребята еще в период обучения получили представление о реальной работе атомной станции, почувствовали ответственность за выбор профессии и осознанно определились с местом работы. Успешных выпускников мы готовы принять в нашу семью», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

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Всего в 2026 году целевое обучение для работы на атомных станциях России и в организациях контура управления «Росэнергоатома» начали 348 первокурсников - на 119 человек больше, чем годом ранее.

Ростовская АЭС вошла в число лидеров среди предприятий контура управления концерна «Росэнергоатом» по количеству принятых на целевое обучение студентов. Больше будущих специалистов в этом году набрали только Запорожская АЭС - 91 человек, Концерн «Титан-2» - 46 и Белоярская АЭС - 37.

По словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, потребность отрасли в молодых специалистах будет расти. Согласно планам развития атомной энергетики, до 2042 года в России предусмотрено строительство 38 энергоблоков с выходом отрасли ещё в семь регионов. Для реализации этих проектов и обеспечения работы действующих предприятий «Росатому» потребуется ежегодно привлекать до 4 тысяч молодых специалистов и более 200 тысяч рабочих. Потребность концерна «Росэнергоатом» к 2030 году составит более 2 тысяч выпускников ежегодно.