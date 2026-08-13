На Дону из-за падения БПЛА на базе отдыха ранена туристка

Из-за падения БПЛА ранения получила постоялица базы отдыха «Исток» под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме этого, во время отражения атаки беспилотников ночью 13 августа на территории Гундоровского водоподъема в х. Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность.

Для тушения на место выехали специалисты экстренных служб. По предварительным данным, там пострадавших нет.

Наталья Белоштейн