Обломки БПЛА повредили четыре корпуса птицефабрики в хуторе Старая Станица

В результате ночной массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в хуторе Старая повреждения получили четыре производственных корпуса птицеводческого предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На территории после падения обломков беспилотников возник пожар. Пламя оперативно потушили.

Кроме того, в Каменске повреждения получила кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании железнодорожного вокзала. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. Возле хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, огонь ликвидировали на площади 1,3 тыс. квадратных метров. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

Всего в ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском. Сейчас специалисты уточняют последствия на земле.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», после атаки БПЛА на регион в ночь на 16 августа погибли три человека, еще один пострадал.

Мария Хоперская