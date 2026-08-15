В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены ЛЭП

В Миллеровском районе во время атаки беспилотников в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов повреждены линии электропередачи. Из-за аварии без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Ведутся работы по оценке ущерба и восстановлению электроснабжения. Данные о последствиях на земле продолжают уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 15 августа в Ростовской области ПВО уничтожила около десяти БПЛА и ракет. Атака отражена в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

Наталья Белоштейн