Эксперты рассказали, как меняются тренды здорового образа жизни на Дону

К Международному дню красоты, который отмечается 9 сентября, эксперты спортивной отрасли и представители финансового сектора Ростовской области оценили трансформацию индустрии здоровья и ухода за собой. По мнению участников рынка, в современном мегаполисе подход к понятию красоты постепенно меняется: на смену исключительно внешним стандартам приходит концепция здорового образа жизни и активного долголетия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иткин из личного архива Фото: Игорь Иткин из личного архива

Предприниматель и управляющий партнер ГК «Фитнес индустрия» Игорь Иткин отмечает, что сегодня красота для жителя крупного города становится синонимом внутреннего ресурса и хорошего самочувствия. По его словам, эту энергию невозможно создать искусственно — она появляется только благодаря системному подходу к организму.

«Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон и контроль уровня стресса формируют необходимую базу, которая помогает сохранять тонус и форму в любое время года, особенно в осенне-зимний период», — полагает Игорь Иткин.

По его словам, изменение запросов горожан влечет за собой и трансформацию самого рынка. Традиционные спортивные пространства уступают место комплексным концепциям, где физические нагрузки объединяются с профилактической медициной, восстановительными процедурами и сервисами здорового питания. Эксперты отрасли отмечают, что в Ростовской области постепенно развиваются новые форматы, совмещающие фитнес-технологии, превентивную медицину и релакс-зоны.

Реализация подобных масштабных инициатив требует устойчивого финансового и экспертного партнерства. В банковском секторе отмечают, что поддержка проектов, улучшающих городскую среду и качество жизни людей, остается одним из ключевых приоритетов развития региона.

«Важно поддерживать предпринимателей, которые мыслят стратегически, заботятся о своих клиентах и развивают социально значимые направления, — подчеркивает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. — И не просто предоставлять финансирование, но и делиться экспертизой, цифровыми решениями и помогать проектам расти. Уверен, что именно такие инициативы делают регион сильнее и привлекательнее для жизни».

Эксперты сходятся во мнении, что системная забота о здоровье, интеграция современных сервисов и развитие качественной инфраструктуры станут определяющими векторами развития индустрии на ближайшие годы.