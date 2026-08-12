День города в Ростове отметят без массовых развлекательных мероприятий

Власти Ростова-на-Дону вновь отказались от массовых уличных спортивных мероприятий в день города, который отметят в сентябре 2026 года. Решение продиктовано соображениями безопасности. Об этом сообщил начальник городского управления спорта Денис Браславский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

Программа скорректирована в сторону локализации: теперь спортивные события будут проводиться исключительно на специально оборудованных объектах. В числе запланированных состязаний — турнир по пятиборью на стадионе «Динамо», соревнования по легкой атлетике на стадионе «Звездный», а также юношеский футбольный турнир.

Все мероприятия, которые прежде включались в уличную часть программы, в 2026 году не состоятся. Ограничения обусловлены действующим в регионе запретом на проведение массовых праздничных и развлекательных мероприятий на открытом воздухе при численности участников более 50 человек.

Наталья Белоштейн