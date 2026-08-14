В Красносулинском районе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вечером 13 августа 2026 года в одном из поселков Красносулинского района местный житель обнаружил на обочине дороги девочку с множественными ножевыми ранениями и вызвал экстренные службы. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

По итогам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен причастный к преступлению — 21-летний житель того же посёлка. Его задержали и доставили к следователю.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и допросили свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Прокуратура контролирует ход следствия.

Мария Хоперская