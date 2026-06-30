Спрос на ипотеку для строительства частных домов на Дону вырос более чем в четыре раза

Жители Ростовской области в 2026 году стали значительно чаще оформлять ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Ростовского отделения Сбербанка, с января по май более 320 семей начали строительство собственных домов с привлечением ипотечных средств. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Объем кредитования на строительство индивидуального жилья за пять месяцев достиг почти 1,9 млрд руб., увеличившись в 4,6 раза в годовом выражении.

«В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Во многом этому способствовало развитие механизма эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства, который повышает защищенность расчетов между заказчиками и подрядчиками. Особенно заметное оживление на рынке загородной недвижимости произошло с наступлением тепла: только в апреле спрос на ипотеку для ИЖС вырос на 54% по сравнению с мартом», — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, Ростовская область остается одним из регионов, где индивидуальное жилищное строительство сохраняет высокий потенциал благодаря значительной доле сельского населения. В банке ожидают, что активность в сегменте сохранится до конца строительного сезона.

Всего за январь—май жители Ростовской области оформили в Сбербанке более 8,3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму около 34 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита составил 4,1 млн руб.

По данным банка, около 74% общего объема выдач пришлось на программу «Семейная ипотека». Рыночные программы сформировали чуть более 24% ипотечного портфеля, еще 1,8% пришлось на кредиты, оформленные по программе для ИТ-специалистов.