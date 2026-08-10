Расчистку Темерника в Ростовской области отложили после срыва контракта подрядчиком

Расчистку балки Темерник (Камышеваха) в Ростовской области не завершили в запланированные сроки после того, как подрядчик не выполнил условия государственного контракта. Работы на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища перенесли на 2026–2027 годы, а в 2026 году предусмотренные на мероприятие бюджетные средства были сняты. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за первое полугодие 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным отчета, в 2023 году с подрядчиком заключили контракт на расчистку участка протяженностью 3,6 км. В ходе работ подрядчик расчистил 1,02 км, однако заказчик их не принял: проектные отметки по ширине и глубине русла, а также объемам выемки донных отложений достигнуты не были. Контракт расторгли в одностороннем порядке из-за существенного нарушения подрядчиком его условий. В дальнейшем регион скорректировал сроки выполнения работ, а средства, предусмотренные на 2025 год, были сняты.

В отчете за первое полугодие 2026 года также указано, что на 2026 год на это мероприятие было предусмотрено 22,25 млн руб., однако сводной бюджетной росписью средства уже не предусмотрены. За январь—июнь финансирование по нему не осуществлялось. Сейчас корректируется проектно-сметная документация.

При этом речь идет только об одном из этапов более крупного проекта по расчистке Темерника. Общая протяженность участка составляет 9,2 км. В мае 2026 года власти сообщили, что первый этап уже выполнен: расчищено 5,6 км, а оставшиеся 3,6 км планируется привести в порядок к 2028 году. Ранее весь объем работ предполагалось завершить к 2027 году. Стоимость работ на 2024–2025 годы оценивалась более чем в 165 млн руб.

Расчистка балки является частью программы экологического оздоровления бассейна Темерника. Работы включают удаление донных отложений и древесно-кустарниковой растительности. Еще в 2023 году регион объявлял о планах расчистить 9,2 км балки от места впадения Жанкиной балки до Верхового водохранилища.

Проблемы с расчисткой Темерника возникали и раньше. В 2020 году «Коммерсантъ» писал об уголовном деле в отношении руководителя компании, которая ранее выполняла работы по расчистке реки: по версии следствия, подрядчик завысил объем вывезенных донных отложений, из-за чего из бюджета было перечислено более 43,8 млн руб.

В новом случае речь идет о другом контракте и другом этапе работ: отчет за 2025 год прямо связывает невыполнение мероприятия с неисполнением подрядчиком обязательств по государственному контракту.