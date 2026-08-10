В Адыгее продолжается строительство дороги Гузерипль — плато Лаго-Наки

В Республике Адыгея продолжается строительство автомобильной дороги Гузерипль — плато Лаго-Наки. Новый участок протяженностью 7,4 км создаст более прямое транспортное сообщение между двумя туристическими территориями и позволит сократить расстояние между ними более чем в два раза, сообщает пресс-служба минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство строительства Адыгеи Фото: министерство строительства Адыгеи

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Строительство дороги должно повысить транспортную доступность плато Лаго-Наки и создать условия для дальнейшего развития туристической инфраструктуры горной части республики.

Проект реализуется в сложных природных условиях: трасса проходит по горной местности с перепадами высот, сложным рельефом и повышенной сейсмической активностью. Для обеспечения устойчивости дороги предусмотрено строительство комплекса искусственных сооружений.

В частности, на трассе возведут мост через реку Жолобная и более 2,5 км железобетонных подпорных конструкций. Сооружения будут укреплять склоны и обеспечивать устойчивость дорожного полотна.

«Особенность строительства заключается в сложных природных условиях. Новый участок проходит по горной местности с перепадами высот, сложным рельефом и повышенной сейсмической активностью. Для обеспечения надежности и безопасности дороги проектом предусмотрено строительство комплекса искусственных сооружений. В частности, строителям предстоит возвести мост через реку Жолобная. Кроме того, на трассе будет построено более 2,5 км железобетонных подпорных конструкций. Они необходимы для укрепления склонов и обеспечения устойчивости дорожного полотна в условиях горного рельефа»,— сообщил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин.

Проектные решения предусматривают устойчивость сооружений к землетрясениям силой до восьми баллов. Подпорные конструкции, мост и другие элементы инфраструктуры должны обеспечить надежность дороги с учетом особенностей рельефа и возможных природных нагрузок.

На объекте уже проведены геодезические и земляные работы. Сейчас подрядчик формирует дорожно-земляное полотно и отсыпает первые слои дорожной одежды. Завершить строительство дороги планируется к концу 2031 года.

Как сообщалось ранее, интенсивность движения по дороге Даховская—Лаго-Наки составляет 2950 автомобилей в сутки. Этот показатель уже превышает параметры трассы IV категории.

Никита Бесстужев