Интенсивность движения к плато Лаго-Наки достигла почти 3 тысяч авто в сутки

Интенсивность движения по дороге Даховская—Лаго-Наки составляет 2950 автомобилей в сутки. Этот показатель уже превышает параметры трассы IV категории, сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое Республики Адыгея.

В ведомстве отметили, что в выходные и праздничные дни дорога функционирует в режиме перегрузки. Сложившаяся ситуация стала одним из ключевых аргументов в пользу строительства новой автомагистрали Гузерипль—плато Лаго-Наки. Общая протяженность трассы составит 17,1 км.

Финансирование строительства дороги осуществляется поэтапно. В 2024 году Адыгея получила 660 млн руб. на развитие туристического кластера в Лагонаки. Общий объем финансирования инженерной и транспортной инфраструктуры тогда составил 2,7 млрд руб. В 2025 году на третий этап строительства магистрали планировали направить 972 млн руб.

В начале февраля 2026 года стало известно, что власти Адыгеи намерены выделить более 7,2 млрд руб. на строительство третьей очереди автодороги (второй пусковой комплекс). Заявки от подрядчиков принимают до 27 февраля, а завершить работы необходимо до 15 ноября 2031 года.

Дорога является частью транспортной инфраструктуры туристического кластера «Лагонаки». Строительство курорта реализует группа компаний «Мантера». Полный ввод объекта запланирован к 2032 году, а к 2028 году планируется открыть гостиницы на 462 номера, пять канатных дорог и не менее 20 км горнолыжных трасс.

Нурий Бзасежев