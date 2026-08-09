Суд отказал в дополнительном расследовании крушения поезда в Нижнем Новгороде

Первый арбитражный апелляционный суд отказал Приволжской транспортной прокуратуре в жалобе на отказ обязать Ространснадзор провести дополнительное расследование аварии с грузовыми вагонами в Нижнем Новгороде, следует из судебной картотеки. Как писал «Ъ», в октябре 2023 года семь вагонов при расформировании грузового состава скатились и протаранили еще 49. Причиной аварии Ространснадзор назвал нарушения ООО «Руссоль» при отправке груза — галита, который промок под дождем и смазал тормоза вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Однако компания оспорила эти выводы в арбитражном суде, и прокуратуре не удалось обязать Ространснадзор провести дополнительное расследование аварии. Представители Ространснадзора настаивали, что прокуратура выступала в защиту интересов «Руссоли».

Однако апелляция решила, что у Ространснадзора не было полномочий проводить дополнительное расследование транспортного происшествия.

Владимир Зубарев