Поезда дальнего расследования

Арбитражный суд Нижегородской области отказал транспортной прокуратуре в иске к Ространснадзору о дополнительном расследовании причин крушения грузового поезда в Нижнем Новгороде. В октябре 2023 года семь вагонов при расформировании грузового состава скатились и протаранили еще 49, причиной аварии Ространснадзор назвал нарушения ООО «Руссоль» при отправке галита, который промок, попал на колеса и помешал торможению. Компания оспорила эти выводы в суде, и прокуратура потребовала установить виновников аварии. Однако Ространснадзор и РЖД доказали, что воспроизвести крушение невозможно, исковые сроки пропущены, и норм о дополнительном расследовании железнодорожных происшествий в законодательстве нет.

Прокуратура и Ространснадзор в суде выясняли, по чьей вине сошли с рельсов вагоны с известняком

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Приволжской транспортной прокуратуры, которая потребовала обязать управление Ространснадзора провести дополнительное расследование крушения поезда на станции Горький-Сортировочный в Нижнем Новгороде. Как писал «Ъ-Приволжье», вечером 19 октября 2023 года при расформировании грузового поезда на Горьковской железной дороге семь вагонов скатились и протаранили еще 49, которые стояли на пути. После столкновения два вагона сошли с рельс, один был полностью разбит и списан, еще один потребовал капитального ремонта, а три получили повреждения. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, однако был утрачен груз — 64 тонны известняка.

Причиной аварии Ространснадзор назвал превышение скорости соударения вагонов при спуске с горки сортировочного парка.

Поезд распускали в автоматическом режиме на скорости 13,6 км/ч, на замедлителях вагоны неожиданно разогнались до 24 км/ч, поэтому торможение перевели в ручной режим. Несмотря на это, остановить вагоны не удалось: они врезались в состав, который стоял на третьей тормозной линии в 155 метрах от замедлителей.

Расследование Ространснадзора показало, что торможению помешала водно-соляная смесь: она образовалась из-за груза концентрата минерального галита, принадлежавшего ООО «Руссоль». Надзорное ведомство пришло к выводу, что сотрудники «Руссоли» неправильно закрепили груз, он повредился, а недельный дождь преобразовал его в рассол, который смазал колеса и помешал торможению. Таким образом, компания не обеспечила безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, решили в Ространснадзоре.

Транспортная прокуратура и компания оспорили эти выводы в апелляционном и кассационном судах, которые решили, что влияние рассола на торможение вагонов не установлено, а выводы о причинах аварии сделаны только на основании расследования железной дороги.

По обращению ООО «Руссоль» прокуратура потребовала от Ространснадзора провести дополнительное расследование, которое откладывалось, пока шли судебные споры. Оснований для этого в ведомстве не нашли, и прокуратура обратилась в суд.

Во время разбирательства истец напомнил, что пункты заключения комиссии Ространснадзора о причинно-следственной связи крушения поездов суды признали недействительными. Прокуратура настаивала, что необходимо установить виновных лиц, а техническое заключение Ространснадзора должно соответствовать закону, чтобы исключить подобные происшествия в будущем.

Ответчик иск надзорного ведомства не признал и отметил, что требования истца необоснованны, так как российское законодательство не предполагает дополнительного расследования железнодорожных происшествий в отличие от, например, водного транспорта.

Более того, реконструировать условия крушения поезда невозможно, как и воссоздать на полигоне ГЖД обстановку и погоду, которые предшествовали аварии.

Техническое заключение железной дороги с выводами о причинах происшествия при этом оспорены не были и признаны законными, сообщили представители ответчика.

Юристы РЖД добавили, что прокуратура пропустила исковые сроки: решение суда в пользу «Руссоли» было принято в июле 2025 года, требование провести расследование надзорное ведомство направило в октябре, а иск подало в январе 2026 года. Таким образом, прокуратура не уложилась в положенные по закону три месяца для обращения в суд. В РЖД также посчитали, что прокуратура действует в интересах ООО «Руссоль», которое инициировало судебные разбирательства в свою пользу через надзорное ведомство, выступавшее в судах на стороне компании, доказывал представитель магистрали. Он отметил, что подобные обстоятельства сами по себе являются основанием для прекращения разбирательства по делу.

В итоге арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал прокуратуре в иске.

Добавим, ранее РЖД и Ространснадзор доказывали, что не обязаны были оценивать возражения «Руссоли» о причинах аварии, а суды сделали неверные выводы о том, что груз был поврежден из-за аварии, а не из-за неправильной упаковки. Однако суды решили, что смывы с ободов колес полувагонов были сделаны на шестой день после крушения — после того, как груз неделю простоял под дождем.

Роман Рыскаль