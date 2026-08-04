Двое детей остаются в реанимации после атаки БПЛА под Геленджиком

Двое детей, пострадавших при атаке беспилотников в Архипо-Осиповке, остаются в отделении реанимации Детской краевой клинической больницы Краснодара. Об этом сообщила главный врач медучреждения Елена Клещенко. По уточненным данным, в результате атаки погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего после происшествия в Детскую краевую клиническую больницу доставили четырех детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Одного ребенка уже выписали, еще трое продолжают лечение.

По словам Елены Клещенко, двое пациентов находятся в реанимации, однако их состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают детям всю необходимую медицинскую помощь, опасений за их жизнь нет.

Главный врач также поблагодарила медиков Геленджика и Новороссийска, которые первыми оказали помощь пострадавшим. Она отметила, что сразу после происшествия дети получили необходимое лечение на месте, после чего были доставлены в Краснодар силами санитарной авиации и службы медицины катастроф.

Атака БПЛА произошла 3 августа в Архипо-Осиповке. По последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек, еще 58 получили ранения. Среди погибших — четверо детей.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. К оказанию помощи подключены специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповской больницы, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы.

Ранее сообщалось, что 21 пострадавший был госпитализирован, часть пациентов направили в медицинские учреждения Краснодара, еще несколько человек проходят лечение в Новороссийске. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб, а прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан.

После трагедии на горячую линию Геленджика поступило более 200 звонков от жителей разных регионов России, которые ищут родственников и знакомых. Специалисты помогают связаться с медицинскими учреждениями, а семьям погибших оказывают социальную и психологическую поддержку.

Анна Гречко