На горячую линию после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке поступило более 200 звонков

Более 200 обращений поступило на горячую линию после атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Звонки поступают со всей страны — люди пытаются найти родственников, друзей и знакомых, которые могли находиться в зоне происшествия, сообщил в соцсетях глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам мэра, специалисты муниципального центра управления обработали более 200 обращений. Среди звонивших — родственники отдыхающих, сослуживцы, классные руководители и директора школ, которые пытаются узнать информацию о близких.

Все пострадавшие в результате атаки доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края. Родственникам помогают связаться с больницами и получить данные о состоянии пациентов.

В Геленджик также начали прибывать близкие погибших. Социальные работники помогают им оформить необходимые документы, психологи оказывают поддержку.

Власти продолжают собирать информацию о дополнительных мерах помощи пострадавшим. Горячая линия МЦУ Геленджика работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (861) 3-19-29.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек, включая четырех детей. Еще 58 человек получили ранения, 21 пострадавший госпитализирован, в том числе трое детей. 19 человек направили на лечение в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска.

Анна Гречко