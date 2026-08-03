Прием заявок на продажу юрлиц «Конти» в Черноземье продлен в седьмой раз

Росимущество в седьмой раз продлило прием заявок на торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях. Если ранее их можно было подать до 3 августа, то теперь — до 17 августа. Дата проведения тендера в форме публичного предложения сдвинулась с 6 августа на 24 августа. Начальная цена не изменилась и составляет 4,9 млрд руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская фабрика «Конти»

Фото: Игорь Иванов / Коммерсантъ Курская фабрика «Конти»

Фото: Игорь Иванов / Коммерсантъ

Изначально указанный тендер должен был состояться в конце апреля, но на него никто не заявился. С тех пор Росимущество продляет сроки участия в процедуре. Перед этим не состоялись еще два аукциона по реализации национализированных юрлиц «Конти».

В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.).

Общая площадь земельных участков под активами компаний составляет 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех организаций составляет 3,1 тыс. человек.

Ленинский райсуд Курска решил национализировать эти компании в ноябре 2023 года. Тогда он запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми человек: считающегося основным владельцем «Конти» украинского бизнесмена Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова, Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова, а также еще трех человек.

Алина Морозова