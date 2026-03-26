Росимущество в третий раз продает курские и липецкие активы «Конти» за 4,8 млрд

Росимущество вновь выставило на аукцион национализированные юрлица украинской кондитерской группы «Конти». В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составляет 4,8 млрд руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.). Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 3,1 тыс. человек, при этом в «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» работают один и два сотрудника соответственно.

Шаг аукциона составляет 239,1 млн руб., размер задатка — 956,3 млн руб. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 20 апреля, итоги планируют подвести 24 апреля.

Росимущество предпринимает уже третью попытку продажи курских и липецких активов «Конти». Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия претендентов. На второй заявилось лишь алтайское ООО «РСО Фаворит плюс» Сергея Рудометова, но компанию не допустили до участия в торгах.

Мария Свиридова