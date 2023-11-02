Суд национализировал курскую кондитерскую фабрику украинской «Конти»

Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций АО «Конти-Рус» (юрлицо крупнейшей местной кондитерской фабрики; входит в украинскую группу «Конти») и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «Кэндимакс». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Владельцем группы «Конти», управляющей курской кондитерской фабрикой, на рынке считается украинский бизнесмен, бывший вице-премьер — министр инфраструктуры Украины (при президенте Викторе Януковиче) Борис Колесников. До начала СВО Борис Колесников занимал 55-е место в украинском Forbes. В конце 2018 года был включен в российский санкционный список.

Фабрика является одним из крупнейших предприятий пищепрома в Курской области и регулярно вкладывает средства в развитие производственных мощностей. До 2022 года она также являлась одним из крупнейших экспортеров Черноземья и поставляла продукцию в 30 стран, в том числе в Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки. На экспорт уходило более трети ее продукции.

Также суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми человек: Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова (активно спонсирует украинских силовиков), Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего нардепа Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова, а также еще трех человек.

«Решение обращено к немедленному исполнению, может быть обжаловано в апелляционном порядке»,— добавили в пресс-службе судов региона.

Иски в курский суд были поданы Генпрокуратурой РФ. В них говорилось, что надзорное ведомство установило объединение восьми человек, деятельность которых должна быть признана экстремистской и запрещена в России. «В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов РФ, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства»,— следовало из заявлений.

В Генпрокуратуре сообщили, что группа осуществляет дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также активно финансово поддерживает вооруженные формирования Украины. Упомянутые юрлица, по мнению ведомства, контролировались объединением.

«Цель иска — не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы»,— пояснили в пресс-службе судов региона.

По данным Rusprofile.ru, АО «Конти-Рус» было зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По собственным данным, компания выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Данные об учредителях не опубликованы. Управляется курским ООО «Промт» Александра Сиделина. Выручка «Конти-Рус» в 2022 году составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 181 млн руб.; в 2021-м — 12 млрд руб. и 190 млн руб. соответственно. ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”» зарегистрировано в Липецкой области в 2010 году. Уставный капитал — 32,8 млн руб. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых изделий. По собственным данным, компания выпускает продукцию под брендами Bonjour, Brasilica, Esfero luxe, Pure love, Triksi, «Золотая пантера», Amour, Merletto, Energy. 80,1% компании контролирует ООО «Мерлетто Капитал», при этом конечным бенефициаром обоих обществ является ООО «Кендимакс» Василия Иващенко и Елены Симаненко (владеют равными долями).

Алина Морозова, Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте