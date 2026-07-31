Главные новости за 31 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Руководство «Ростелекома» провело кадровые перестановки в Краснодарском филиале на фоне задержания предыдущего директора Сергея Полякова. Новым руководителем назначен выходец из центрального региона Руслан Юсупов.

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край.

В Анапе под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров, запрещенных к ввозу в Россию.

Технологии умного дома внедрены примерно в каждой третьей новостройке Краснодарского края, что почти вдвое превышает среднероссийский уровень.

Бывший судья Октябрьского районного суда Новороссийска Манолис Керасов может стать ответчиком по антикоррупционному иску.

На начало июня 2026 года жители Краснодарского края хранили на банковских счетах 1,888 трлн руб.

Арбитражный суд Московского округа (АС МО) в споре ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о тарифах на перевалку черных металлов принял сторону ведомства.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией задержали 22-летнего жителя Ейска, подозреваемого в поджоге электроподстанции.

В результате атаки ВСУ в Севастополе погиб человек.

На Кубани предложили создать единый канал взаимодействия для предпринимателей, пострадавших в результате атаки на логистический центр Wildberries в Краснодаре.

В Краснодарском краевом суде подвели итоги работы районных и городских судов региона за первое полугодие 2026 года.

В результате атаки ВСУ на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар—Донецк, пострадали не менее восьми человек.

Суд обязал компанию, у которой ранее для строительства развязки на слиянии Ростовского шоссе и трассы М-4 «Дон» был изъят соответствующий участок, вернуть выкупную стоимость земли.

На пляжах Темрюкского района Краснодарского края сняты ограничения на купание после проверки качества морской воды.