Более 95 кг санкционных европейских сыров уничтожили на Кубани

В Анапе под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка была проведена 28 июля 2026 года совместно с Новороссийской таможней и Новороссийской транспортной прокуратурой в рамках мероприятий по выявлению продукции, подпадающей под российские контрсанкции.

В одном из магазинов Анапы инспекторы обнаружили 95,55 кг сыров, произведенных в Нидерландах. Ввоз такой продукции на территорию России ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ №776.

По факту выявленного нарушения были приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. Изъятая продукция была уничтожена.

Вячеслав Рыжков