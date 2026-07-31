Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 95 кг санкционных европейских сыров уничтожили на Кубани

В Анапе под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщило ведомство.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка была проведена 28 июля 2026 года совместно с Новороссийской таможней и Новороссийской транспортной прокуратурой в рамках мероприятий по выявлению продукции, подпадающей под российские контрсанкции.

В одном из магазинов Анапы инспекторы обнаружили 95,55 кг сыров, произведенных в Нидерландах. Ввоз такой продукции на территорию России ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ №776.

По факту выявленного нарушения были приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. Изъятая продукция была уничтожена.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд