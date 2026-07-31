В каждой третьей новостройке Кубани присутствуют технологии умного дома

Технологии умного дома внедрены примерно в каждой третьей новостройке Краснодарского края, что почти вдвое превышает среднероссийский уровень. По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Ирины Карапетовой, элементы цифровизации присутствуют в 25–30% новых жилых проектов региона. Об этом эксперт рассказала «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По ее словам, еще пять лет назад этот показатель не превышал 5%. Основным фактором роста стало развитие проектов комплексного развития территорий, где цифровая инфраструктура закладывается в мастер-планы жилых кварталов.

По данным ЕРЗ.РФ, в целом по России доля строящихся многоквартирных домов с элементами умного дома составляет 11–12%. В сегментах бизнес- и элитной недвижимости подобные технологии используются практически повсеместно, тогда как в комфорт-классе они предусмотрены примерно в каждом пятом проекте. Согласно данным Doma.ai, не менее 60% жителей многоквартирных домов в стране уже пользуются хотя бы одним устройством категории умного дома.

Директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов сообщил, что к лету 2026 года количество устройств умного дома в сети оператора на Кубани увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Краснодаре, где число подключенных смарт-систем увеличилось на 25%. В Сочи показатель вырос на 19%, в Новороссийске — на 15%, в Геленджике — на 12%, а в Анапе — на 11%. Участники рынка считают, что дальнейшее развитие отрасли будет связано с интеграцией ИИ-аналитики в инфраструктуру жилых комплексов.

Вячеслав Рыжков