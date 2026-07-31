В результате атаки ВСУ в Севастополе погиб человек

Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы в ночь на 31 июля уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

В результате атаки погиб один человек. По словам главы региона, в момент удара он находился на улице. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Один из сбитых беспилотников упал в районе Фиолента. Аппарат был оснащен взрывчатым веществом и поражающими элементами в виде металлических шариков. В результате падения повреждения получили 11 частных домов: в зданиях выбило окна, пострадали стены и ограждения. Также поврежден один автомобиль.

Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги и не находиться на открытых пространствах во время угрозы. В случае обнаружения подозрительных предметов горожанам рекомендовано обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Вячеслав Рыжков