На Кубани хотят создать канал о компенсациях после атаки ВСУ на Wildberries

На Кубани предложили создать единый канал взаимодействия для предпринимателей, пострадавших в результате атаки на логистический центр Wildberries в Краснодаре. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По его словам, региону необходимо определить единого координатора для работы с маркетплейсом. Это позволит упорядочить обработку обращений бизнеса, ускорить получение информации об утраченных и поврежденных товарах, а также обеспечить предпринимателей сведениями о порядке оформления компенсаций.

Кроме того, аппарат бизнес-омбудсмена предложил официально обратиться к Wildberries с просьбой ускорить инвентаризацию товаров, которые были утрачены, повреждены или сохранились после происшествия. Также предприниматели рассчитывают на содействие в получении актов МЧС и данных о территориях склада, пострадавших в результате атаки.

Еще одной инициативой стало предложение временно снизить стоимость логистических услуг по схеме FBS, при которой продавцы хранят товар на собственных складах и передают его маркетплейсу для доставки либо предоставить другие льготные условия. По мнению представителей бизнеса, это позволит снизить риски, связанные с размещением продукции на складах площадки.

Вячеслав Рыжков