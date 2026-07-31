НМТП не удалось переиграть ФАС в споре о тарифах на перевалку черных металлов

Арбитражный суд Московского округа (АС МО) в споре ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о тарифах на перевалку черных металлов принял сторону ведомства. Кассационный суд оставил в силе приказ ФАС о возбуждении в отношении порта антимонопольного дела. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

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Ранее «Ъ-Новороссийск» рассказывал, что ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) пожаловалось в ФАС на резкий рост тарифов НМТП на перевалку черных металлов с начала 2023 года. Завод сослался на закон о конкуренции, запрещающий хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, устанавливать и поддерживать монопольно высокие цены. В частности, ФАС обнаружила признаки установления портом монопольно высокой цены в марте 2024 года и возбудила антимонопольное дело.

НМТП оспорил соответствующий приказ ведомства, посчитав, что ФАС некорректно определила географические границы рынка, ограничившись портом Новороссийск, а не всем Азово-Черноморским бассейном. Для перевалки черных металлов АЭМЗ может использовать и порты Туапсе, Таганрог, Ростов-на-Дону, Темрюк и Севастополь, заявил НМТП. Все они обладают схожими характеристиками, и Новороссийский порт в этом смысле не уникален.

При первоначальном рассмотрении дела суды встали на сторону НМТП. Они решили, что ФАС ошиблась, рассматривая Новороссийск как отдельный рынок. На самом деле клиенты выбирают между всеми портами Черного и Азовского морей, поэтому и конкуренцию нужно оценивать в рамках всего этого региона, а не одного порта. А кроме того, ФАС приняла во внимание только факт увеличения тарифа в НМТП, не уточнив, увеличили ли цены его конкуренты на сопоставимом товарном рынке, решили они.

Однако ФАС продолжила настаивать на том, что ни один потребитель так и не смог осуществить замену услуг по перевалке черных металлов в порту Новороссийск на такую же услугу в других портах и, несмотря на существенное повышение тарифов, все они продолжили пользоваться услугами НМТП. С доводами ведомства согласился кассационный суд, который вернул дело на новое рассмотрение.

По итогам пересмотра дела АС Москвы, апелляционный, а теперь и кассационный суды в этот раз встали на сторону ФАС. Они признали ключевым фактором статус НМТП как субъекта естественной монополии, включенного в соответствующий реестр, а также его положение доминирующим как аксиому вне зависимости от определения границ товарного рынка (порт или бассейн). Географическими границами рынка было решено считать акваторию и инфраструктуру порта Новороссийск.

Доводы НМТП о доступности других портов были отклонены ввиду отсутствия доказательств, что потребители реально перешли к конкурентам после роста тарифов. Кроме того, суд установил, что за минувшую пятилетку тарифы по большинству оказываемых НМТП услуг по перевалке черных металлов для отдельных грузов выросли до 50%.

В 2018 году НМТП выиграл аналогичный спор с ФАС в Президиуме Верховного суда РФ. Третьими лицами в споре тогда выступали РЖД и «Роснефть». НМТП грозил штраф в размере 9,7 млрд руб. Порт выигрывал дело во всех инстанциях, добившись признания недействительным предписания, но экономколлегия Верховного суда (ВС) решила вернуть спор на пересмотр. Однако тогда НМТП удалось защитить принятые в свою пользу судебные акты в Президиуме ВС.

Краснодарский юрист-транспортник Екатерина Бурнос полагает, что ставить точку в этом деле пока рано. «С учетом практики и опыта НМТП добиваться успеха в пересмотре подобных дел в высших судебных инстанциях ставить я бы не стала делать выводы об окончательном проигрыше НМТП. Имеет смысл дождаться итогов рассмотрения дела в ВС РФ. А кроме того, приказ ФАС о возбуждении антимонопольного дела – это также только начало процесса. У порта еще будет возможность оспорить решение по этому делу. Так что эта история обещает быть долгоиграющей», – поясняет эксперт.

Михаил Волкодав