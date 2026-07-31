Суды Кубани подвели итоги работы за полгода

В Краснодарском краевом суде подвели итоги работы районных и городских судов региона за первое полугодие 2026 года. Совещание провел председатель краевого суда Алексей Шипилов, в мероприятии приняли участие руководители судов края, а также судьи, подключившиеся по видео-конференц-связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О результатах рассмотрения уголовных дел доложил заместитель председателя Краснодарского краевого суда Иван Бойко. По его данным, за первые шесть месяцев 2026 года в суды региона поступило 10 246 уголовных дел, из которых рассмотрено 9599. В апелляционную инстанцию краевого суда поступило 5111 уголовных дел — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Качество рассмотрения уголовных дел районными и городскими судами по итогам полугодия составило 96,3%, превысив показатель 2025 года. За отчетный период судами края были осуждены 7461 человек. Условное наказание назначено 1434 осужденным, штраф в качестве основного вида наказания — 1268 лицам. Обязательные работы получили 1126 осужденных.

Заместитель председателя краевого суда Вячеслав Овечкин представил данные по рассмотрению гражданских дел. За первое полугодие в районные и городские суды Краснодарского края поступило 56 988 гражданских дел, что на 5% больше показателя прошлого года. Всего за этот период было рассмотрено 53 347 дел.

В числе приоритетных направлений судебной работы были названы дела о защите прав участников специальной военной операции и членов их семей, споры о самовольном строительстве, защите государственной и муниципальной собственности на земельные участки, а также разбирательства, связанные с недобросовестным использованием норм законодательства о защите прав потребителей и страховании.

Отчет о рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях представил заместитель председателя суда Константин Калашников. По его словам, в апелляционном порядке за шесть месяцев было рассмотрено 2686 административных дел, по существу пересмотрено 2009 судебных решений. Производство по 1916 делам об административных правонарушениях было завершено во второй инстанции, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Качество судебных актов по пересмотренным постановлениям выросло до 66%.

Подводя итоги совещания, Алексей Шипилов отметил необходимость дальнейшей работы над повышением качества рассмотрения дел, единообразием судебной практики и эффективной организацией деятельности судов во втором полугодии 2026 года.

В завершение мероприятия состоялось награждение судей.

Вячеслав Рыжков