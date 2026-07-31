На счетах жителей Кубани хранятся почти 1,9 трлн рублей

На начало июня 2026 года жители Краснодарского края хранили на банковских счетах 1,888 трлн руб. Объем средств за месяц немного сократился, а годовые темпы роста вкладов замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации регулятора, снижение доходности депозитов вслед за ключевой ставкой повлияло на динамику накоплений. Дополнительным фактором стало перенесение части социальных выплат с мая на апрель. Несмотря на это, доля сбережений в национальной валюте продолжила увеличиваться.

Объем средств жителей Краснодарского края на банковских счетах без учета счетов эскроу за год вырос на 11,6%. По России в целом этот показатель составил 12,4%. При этом годом ранее темпы роста вкладов на Кубани достигали 18%, что свидетельствует об их замедлении.

В Банке России отметили, что, хотя ставки по депозитам продолжают снижаться вслед за ключевой ставкой, они по-прежнему превышают уровень инфляции. В мае средняя доходность вкладов сроком до одного года в Южном федеральном округе составляла 12,7%, а по депозитам сроком более одного года — 7,9%.

Одновременно продолжилось сокращение спроса на размещение средств в иностранной валюте. По состоянию на начало июня доля валютных сбережений в общем объеме банковских средств жителей Краснодарского края составила 2,1%. Для сравнения, годом ранее она достигала 2,4%, а в 2024 году — 4,3%.

Регулятор связывает снижение интереса к валютным вкладам с их более низкой доходностью по сравнению с рублевыми депозитами, а также с действующими ограничениями на проведение операций с иностранной валютой.

В Банке России уточнили, что приведенные годовые показатели рассчитаны с учетом корректировки на валютную переоценку. Согласно данным июльского выпуска доклада «Региональная экономика», жители Краснодарского края по-прежнему отдают предпочтение сбережениям в рублях, несмотря на постепенное снижение доходности банковских вкладов.

Мария Удовик