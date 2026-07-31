Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 371 БПЛА

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Дагестан, а также акватории Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, почти половина беспилотников была уничтожена над Ростовской областью — 150 аппаратов. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, атакам подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, Гуково, а также Чертковский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и Миллеровский районы.

В Гуково в результате атаки беспилотника пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, поврежденного при падении БПЛА, временно размещены в пункте временного пребывания.

После завершения мероприятий по обеспечению безопасности специалисты приступят к оценке ущерба, причиненного зданию. Информации о пострадавших и разрушениях на территории Краснодарского края не приводится.

Вячеслав Рыжков