Директором Краснодарского филиала «Ростелеком» назначен Руслан Юсупов

Руководство «Ростелекома» провело кадровые перестановки в Краснодарском филиале на фоне задержания предыдущего директора Сергея Полякова. Новым руководителем назначен выходец из центрального региона Руслан Юсупов.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, обязанности директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» исполняет Руслан Юсупов. До этого назначения он занимал пост директора филиала в Тульской и Рязанской областях. В компании подчеркивают, что ротация связана с необходимостью «обеспечить непрерывность деятельности в стратегически важном регионе».

Кадровое решение последовало за сообщениями в СМИ о задержании Сергея Полякова, руководившего краснодарским подразделением с 2017 года. По информации источников, топ-менеджер был задержан в рамках расследования о злоупотреблении должностными полномочиями. В центре внимания следствия оказался госконтракт на установку систем видеонаблюдения. Речь идет о монтаже 192 камер на сумму 221 млн руб.

В «Ростелекоме» заявили о готовности содействовать следствию. «Заверяем, что на работе филиала и оказании услуг ситуация не отразилась. В соответствии с законом предоставляем правоохранительным органам информацию по их запросам и сотрудничаем со следствием»,— говорится в заявлении компании.

Руслан Юсупов имеет многолетний опыт работы в телеком-отрасли. Он окончил факультет математики и физики Калмыцкого государственного университета по специальности «физик-теоретик». Карьеру начал в Элистинском филиале компании «Вымпелком-Регион» в должности специалиста по работе с дилерами. До прихода в «Ростелеком» возглавлял макрорегион «Юг» компании «Скартел» (Yota) и работал территориальным управляющим Северо-Кавказского региона ПАО «Вымпелком».

Наталья Решетняк