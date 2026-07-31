Материалы для антикоррупционного иска к экс-судье Новороссийска направят в Генпрокуратуру

Бывший судья Октябрьского районного суда Новороссийска Манолис Керасов может стать ответчиком по антикоррупционному иску. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генеральную прокуратуру материалы для подготовки соответствующего искового заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Материалы передали в надзорное ведомство для рассмотрения вопроса о предъявлении антикоррупционного иска в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Краснодарского края.

Как пояснили в Верховном суде, основанием для такого решения стали выявленные несоответствия между расходами бывшего судьи и членов его семьи и их официально задекларированными доходами. Кроме того, в ходе проверки установили, что расторжение брака носило фиктивный характер и, по данным суда, было использовано для сокрытия активов.

Также проверка показала, что родственники бывшего судьи имеют гражданство иностранных государств.

В июле 2026 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла решение о досрочном прекращении полномочий Манолиса Керасова. После этого председатель Верховного суда РФ поручил направить собранные материалы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о предъявлении к бывшему судье антикоррупционного иска.

Верховный суд не уточняет объем возможных имущественных требований. Решение о подаче искового заявления будет принимать Генеральная прокуратура на основании переданных материалов. Информация о предъявлении иска в настоящее время не приводится.

Мария Удовик