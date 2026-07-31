В Темрюкском районе Кубани после проверки воды разрешили купание

На пляжах Темрюкского района Краснодарского края сняты ограничения на купание после проверки качества морской воды. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По его словам, специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воды на побережье района и не выявили превышений гигиенических нормативов. Купание разрешено без ограничений на пляжах станицы Голубицкой, поселков Пересыпь и Кучугуры.

Ранее, 14 июля, в ходе ежедневного мониторинга прибрежной полосы на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. К работам по очистке пляжей привлекли более 140 специалистов.

К 17 июля береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой полностью очистили от нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков