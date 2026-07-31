Жителя Кубани задержали за попытку поджога электроподстанции

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией задержали 22-летнего жителя Ейска, подозреваемого в поджоге электроподстанции. По версии правоохранительных органов, мужчина действовал по указанию иностранных кураторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент произошел в ночное время. Молодой человек, следуя полученным инструкциям, проник на территорию объекта, нанес на трансформатор заранее подготовленную горючую смесь и поджег его. Процесс он фиксировал на камеру мобильного телефона для последующей передачи материалов кураторам.

После возгорания сработала система пожарной сигнализации. Сотрудники электросетевой организации прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников произошедшего и проводят мероприятия по их задержанию.

Вячеслав Рыжков