Суд пересмотрел судьбу земель под развязкой у поселка Октябрьский на трассе М-4

Суд обязал компанию, у которой ранее для строительства развязки на слиянии Ростовского шоссе и трассы М-4 «Дон» был изъят соответствующий участок, вернуть выкупную стоимость земли. Кроме того, он забрал в пользу РФ у другого юрлица еще 15 прилегающих гектаров. Основанием для этого стали нарушения при приватизации этого массива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15 ААС) подтвердил решение кубанского арбитража об истребовании у краснодарского ООО «Терминал» земельного участка площадью 15 га и обязании дорожной компании АО «Донаэродорстрой» вернуть в бюджет 11,1 млн руб., полученных ранее за изъятие смежного участка для строительства развязки на слиянии Ростовского шоссе и трассы М-4 «Дон» в районе поселка Октябрьский. Истцом по делу в интересах РФ выступила прокуратура Краснодарского края. Судебные акты по делу опубликованы в арбитражной картотеке.

Эта история началась еще в 1993 году, когда 29 гектаров земель под сельхозиспользование в пригороде Краснодара власти кубанской столицы передали в бессрочное пользование государственному заводу «Краснодарсельмаш». В 1997 году городская администрация по заявлению завода изъяла эту землю и перевела ее в земли запаса. Проблема в том, что, как установили суды, на тот момент данный массив являлся федеральной собственностью, и местные власти не имели права им распоряжаться.

Впоследствии в 2016 году местный предприниматель через Прикубанский районный суд Краснодара признал за собой право собственности на этот массив. Суд прошел без участия Росимущества, поэтому интересы федерального центра никто не защищал. Далее бизнесмен разделил надел на два участка и запустил их в перепродажный оборот.

Один из образовавшихся участков был приобретен АО «Донаэродорстрой». Вскоре он попал в полосу отвода будущей транспортной развязки на федеральной трассе М-4 «Дон». Реализацией проекта занималась ГК «Автодор». Государство изъяло его для нужд строительства, заплатив компании возмещение в 11,1 млн руб.

Второй, площадью 15 га, после цепочки сделок оказался в руках фирмы «Терминал».

В ходе судебного разбирательства прокуратуре удалось убедить суды в том, что все сделки с этим массивом были направлены не на ведение сельского хозяйства, а на спекулятивные перепродажи. Компании-покупатели, по мнению обеих инстанций, продемонстрировали «злоупотребление правом»: они знали или должны были знать о сомнительном происхождении права частной собственности, так как участки меняли собственников с подозрительной быстротой, рассудили правоведы в кубанском арбитраже и апелляционном суде.

Они отклонили доводы ответчиков о пропуске прокуратурой срока исковой давности. Хотя земля «ушла» из госсобственности еще в 1997 году, прокуратура обнаружила нарушения лишь в декабре 2022 года в ходе надзорных мероприятий. С учетом того, что иск был подан в 2025 году, 10-летний срок не был превышен, говорится в материалах дела.

По итогам тяжбы суд обязал АО «Донаэродорстрой» вернуть государству 11,1 млн руб., полученных в качестве компенсации за изъятый участок, на котором сейчас построен путепровод, а 15 га ООО «Терминал» он просто изъял в собственность РФ.

Михаил Волкодав