Как минимум 8 человек пострадали при атаке ВСУ на автобус Краснодар—Донецк

В результате атаки ВСУ на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар—Донецк, пострадали не менее восьми человек. Инцидент произошел утром 31 июля в районе поселка Кутейниково на востоке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, удар был нанесен около 04:15 мск. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Атака автобуса произошла на фоне массированного удара беспилотников по российским регионам в ночь на 31 июля. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями нескольких субъектов России и акваториями Азовского и Черного морей.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Ростовской областью — 150 аппаратов. В результате атаки там пострадала женщина, а обломки беспилотников повредили многоквартирный жилой дом. Жителей здания временно разместили в пункте временного пребывания.

Вячеслав Рыжков