Пострадавшим от смерча жителям Кушвы выплатили более 27 млн рублей

Жителям Кушвы, чье имущество пострадало в результате смерча, перечислили более 27 млн руб. выплат. Муниципальные выплаты на сумму свыше 7,1 млн руб. получили 278 заявителей, региональные выплаты на сумму более 20,2 млн руб. направлены 502 жителям, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Последствия смерча в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

В городе после смерча отремонтировали более половины поврежденных домов – 119 из 201. Завершить восстановление всех домов, кроме тех, что получили серьезные повреждения, планируется к концу недели.

Кровли отремонтировали в двух из девяти многоквартирных домов, полностью завершить работы во всех многоквартирных домах рассчитывают до 20 июля. В городе также полностью восстановили газо- и электроснабжение, завершили ремонт детского сада. Ремонт школы планируют закончить к августу.

Строительно-монтажные работы завершены на 126 объектах, еще на 23 продолжаются. В восстановлении кровель участвуют 94 строителя.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве было повреждено более 100 зданий, пострадал 21 человек.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление о выплатах жителям Кушвы, чьи дома были уничтожены смерчем. Всего утраченными признаны 28 домов.

Полина Бабинцева