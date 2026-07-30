Мэр пострадавшей от смерча Кушвы заявил об уходе в отставку

Глава Кушвы Михаил Слепухин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. По словам собеседника, дума муниципалитета уже утвердила отставку мэра, до конца дня губернатор Денис Паслер назначит временно исполняющего обязанности главы города. В пятницу, 31 июля, нового руководителя Кушвы местным депутатам представят вице-губернатор Василий Козлов и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Слепухин (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Михаил Слепухин (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Михаил Слепухин с весны всех предупредил, что на новые выборы не идет, у него завершение срока полномочий в октябре. Но уже когда губернатор запустил работу комиссии по рассмотрению кандидатур, глава решил не ждать октября и написал заявление о досрочном сложении полномочий»,— пояснил собеседник.

Михаил Слепухин возглавлял Кушву с 2013 года. Ранее, с 1989 года, он работал помощником машиниста локомотива, в 1995-м перешел в вагонное ремонтное депо Гороблагодатская: был инженером по снабжению в управленческий аппарат, начальником планово-экономического отдела, заместителем начальника по кадрам и социальным вопросам. В июля 2011 года получил должность первого вице-мэра Кушвы.

В последний год работы Михаила Слепухина мэром в Кушве произошли аварии на котельных, и прошел разрушительных смерч, внимание на которые обращал Денис Паслер. После перебоев с отоплением домов зимой были задержаны директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин, заместитель главы учреждения Андрей Лиханов и подрядчик Андрей Лошагин. До вмешательства силовиков свои посты по собственному желанию оставили вице-мэры Кушвы Антон Чепрасов и Алексей Терех.

В июне в Кушве прошел смерч, который разрушил 32 дома, повредил 25 автомобилей, около 100 зданий и 15 линий электропередачи, в связи с чем без электричества остались более 4 тыс. частных домов. За медицинской помощью тогда обратились 16 человек, а на территории ввели режим ЧС. В конце июля Денис Паслер сообщил, что девять подрядчиков уже завершили ремонт кровель всех 168 частных домов. Жителям Кушвы, чье имущество пострадало в результате смерча, перечислили более 27 млн руб. выплат.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве подчеркнул, что господин Слепухин «хорошо отработал на ликвидации последствий урагана и вообще это один из самых эффективных глав, умеющий работать в форс-мажорных обстоятельствах». «Он уходит в сильной позиции, позитивно оцениваемый правительством области. На новую работу, куда не говорит, в одну из крупных корпораций»,— добавил собеседник.

Кушва расположена в 192 км к северу от Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, население Кушвинского района на начало 2025 года составляло 35 517 человек, годом ранее — 35 681. Доходы бюджета на 2026 год планируются в объеме 3 млрд 128,9 млн руб., расходы — 3 млрд 147,5 млн руб.

Василий Алексеев