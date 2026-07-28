В Кушве отремонтировали все крыши домов, снесенные ураганом

Девять подрядчиков завершили ремонт кровель всех 168 частных домов, которые пострадали во время урагана в Кушве, сообщил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

В ближайшие дни закончится ремонт крыш двух многоквартирных домов — ранее кровлю восстановили на восьми. Также завершается восстановление кровли школы № 6. Сертификаты на приобретение нового жилья получили все 28 семей, которые во время бури лишились дома.

«Вывезено более 50 тыс. куб. м мусора, поваленных деревьев. После ремонтов продолжается вывоз строительного мусора из пострадавшего района. Расчистили русло реки, где после урагана были поваленные деревья и мусор. Отсыпана дорога на улице Чапаева, которая наиболее сильно пострадала от стихии»,— добавил глава региона.

Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч, в результате которого более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 16 человек. Из-за обрыва линий электропередачи без электричества остались более 4 тыс. частных домов.

Ирина Пичурина